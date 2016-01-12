Жителів столичної Оболоні попереджають про фальшиві платіжки за капремонт під'їздів (фото)

Невідомі розповсюдили фальшиві платіжки за капремонт під'їздів житлових будинків на Оболоні.

Мешканців столичного Оболонського району попереджають про розповсюдження невідомими фальшивих платіжок за капремонт під’їздів житлових будинків. Відповідне застереження оприлюднив голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Цибульщак у Facebook. Читайте такожПодробиці нічного вибуху на Оболоні: терористи планували підірвати житловий будинок (відео) «За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.Києва» до Ваших поштових скриньок розповсюджено рахунки на сплату капітального ремонту під’їзду від ТОВ «Відді-трейд». Застерігаю — дані рахунки є шахрайськими!», - написав голова району, закликаючи мешканців столиці до пильності.

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