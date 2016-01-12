Жителів столичної Оболоні попереджають про фальшиві платіжки за капремонт під'їздів (фото)

17:25, 12 січня 2016
Київ
370

Невідомі розповсюдили фальшиві платіжки за капремонт під'їздів житлових будинків на Оболоні.

Подъезд / Фото УНИАН

Мешканців столичного Оболонського району попереджають про розповсюдження невідомими фальшивих платіжок за капремонт під’їздів житлових будинків.

Відповідне застереження оприлюднив голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Цибульщак у Facebook.

Читайте такожПодробиці нічного вибуху на Оболоні: терористи планували підірвати житловий будинок (відео)

«За інформацією КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.Києва» до Ваших поштових скриньок розповсюджено рахунки на сплату капітального ремонту під’їзду від ТОВ «Відді-трейд». Застерігаю — дані рахунки є шахрайськими!», - написав голова району, закликаючи мешканців столиці до пильності.

Фальшивые платежки / Александр Цибульщак / Facebook

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter