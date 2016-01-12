Киянам перерахують плату за низьку температуру у квартирах – Кличко
00:19, 12 січня 2016Київ
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Мер Києва Віталій Кличко обіцяє, що мешканцям української столиці буде перерахована плата за той період, під час якого температура в оселях не відповідала нормі.
З початку місяця були скарги зі 700 будинків Києва / УНІАН
«Ми повинні зробити все, щоб у будинках киян було тепло, і температура у квартирах відповідала нормативам», – заявив Кличко 11 січня під час робочої наради, повідомляє сайт КМДА.
Зокрема, з початку місяця були скарги зі 700 будинків Києва. Наразі по кожному будинку працює комісія.
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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести перерахунок сплати за теплопостачання по всіх об’єктах, де послуга не була надана якісно.
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