Киянам перерахують плату за низьку температуру у квартирах – Кличко

«Ми повинні зробити все, щоб у будинках киян було тепло, і температура у квартирах відповідала нормативам», – заявив Кличко 11 січня під час робочої наради, повідомляє сайт КМДА.

Зокрема, з початку місяця були скарги зі 700 будинків Києва. Наразі по кожному будинку працює комісія.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести перерахунок сплати за теплопостачання по всіх об’єктах, де послуга не була надана якісно.