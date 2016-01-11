Кличко: Якщо сьогодні не встигнемо прибрати сніг, то Київ може стати ковзанкою

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції поблизу станції метро "Мінська" щодо роботи комунальних служб з прибирання міста від снігу, куди він вирушив без попередження після робочої наради, передає прес-служба Кличка.

"Ми на 100 відсотків не можемо бути задоволені ситуацією з прибиранням міста. Ми всі хочемо, щоб вже за годину-дві, після того, як сніг випав, місто вже було прибраним. Але це неможливо", - сказав Кличко.

Читайте такожДо Києва обмежили в'їзд вантажівок через погіршення погодних умов

Він наголосив, що протяжність доріг в Києві становить 1600 кілометрів і вдвічі-тричі більша протяжність тротуарів, і тому одночасно все прибрати дуже складно. "Але я звернув увагу керівників комунальних служб та голів районів, що головні магістралі мають бути прибрані. Те саме стосується тротуарів та зупинок", - додав столичний голова.

Зазначається, що Кличко подякував працівникам комунальних служб за їхню роботу, однак наголосив, що вона має бути ще більш ефективною. "Якщо за сьогодні ми не встигнемо прибрати сніг, то вже за два дні місто може перетворится на ковзанку. Бо на завтра синоптики обіцяють дощ, а післязавтра - знову морози", - наголосив мер Києва.

Читайте такожСтолична влада повідомила, на яких вулицях сніг прибирають першочергово

Віталій Кличко також підкреслив, що снігоприбиральна техніка повинна виходити на вулиці одразу, як розпочинаються опади.

Як повідомляв УНІАН, ДСНС попереджає про складні погодні умови у найближчі три дні: 11-13 січня очікується мокрий сніг з переходом у дощ. ДСНС звертається до громадян бути обережними під час перебування на вулиці, обмежити користування власним автотранспортом і не планувати поїздок на значні відстані.