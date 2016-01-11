У КМДА запевняють, що Київ очищають від снігу понад 500 машин та 6 тисяч комунальників
Згідно з повідомленням, першочергово прибирали та обробляли посипальними матеріалами дороги магістрального значення та вулиці, якими курсує громадський транспорт.
У столиці впродовж всієї ночі та зранку 11 січня підприємства корпорації «Київавтодор» працюють у посиленому режимі через снігопад.
Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.
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До роботи залучено 259 одиниць спеціальної техніки, в тому числі 101 солерозкидувач, 88 снігоочисних машин, 53 трактори зі спеціальним обладнанням, 14 солепісконавантажувачів тощо.
Згідно з повідомленням, першочергово прибирали та обробляли посипальними матеріалами дороги магістрального значення та вулиці, якими курсує громадський транспорт. Крім того, особливу увагу приділено спускам, підйомам, мостам та шляхопроводам, запевняють в КМДА.
Роботи із прибирання снігу тривають також на тротуарах міста, зупинках громадського транспорту, прибудинкових територіях, міжквартальних проїздах тощо.
Для запобігання утворення ожеледі на вулично-дорожній мережі столиці впродовж минулої доби комунальні підприємства корпорації «Київавтодор» використали 1819 тонн солі та 1058 тонн піщано-соляної суміші.
Впродовж минулої доби дорожники вивезли з доріг та тротуарів Києва 2 264,5 т снігу, звітують в КМДА.
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Крім того, як зазначається в повідомленні, столицю від снігу прибирають 169 одиниць техніки та 4 тис. 837 фахівців житлово-експлуатаційних дільниць районів, 62 одиниці спецтехніки та 823 співробітники комунального об’єднання «Київзеленбуд», 15 одиниць техніки та 172 працівники КП «Київпастранс».
Таким чином, загалом на ранок 11 січня у Києві працює 505 одиниць спеціальної техніки та 5 тис. 957 фахівців комунальних підприємств, інформують в КМДА.