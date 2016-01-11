У Києві зняли заборону на в’їзд вантажівок

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Правоохоронці просять водіїв дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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Поліція також радить водіям з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, в умовах недостатньої видимості користуватися ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Як повідомляв УНІАН, київська влада зранку 11 січня через погіршення погодних умов обмежила в'їзд вантажівок до столиці.

«Сьогодні з 7:30 обмежено в'їзд великогабаритної техніки в місто Київ. Це дозволить снігоприбиральній техніці, яка з ночі працює на вулицях міста, оперативно здійснювати прибирання та уникнути утворення заторів», - зазначалося в повідомленні.