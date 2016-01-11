До Києва обмежили в'їзд вантажівок через погіршення погодних умов

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«У зв'язку із погіршенням погодних умов (11 січня у Києві – налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця) сьогодні з 7:30 обмежено в'їзд великогабаритної техніки в місто Київ», - йдеться у повідомленні.

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У перс-службі наголосили, що це дозволить снігоприбиральній техніці, «яка з ночі працює на вулицях міста, оперативно здійснювати прибирання та уникнути утворення заторів».

У повідомленні також нагадали, що на 9-ти основних в’їздах до міста чергуватимуть патрулі, які зупинятимуть вантажівки. Для водіїв облаштовані пункти обігріву.