До Києва обмежили в'їзд вантажівок через погіршення погодних умов
08:40, 11 січня 2016Київ
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У зв'язку із погіршенням погодних умов у понеділок, 11 січня, до Києва обмежили в'їзд вантажівок.
На 9-ти основних в’їздах до міста чергуватимуть патрулі / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
«У зв'язку із погіршенням погодних умов (11 січня у Києві – налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця) сьогодні з 7:30 обмежено в'їзд великогабаритної техніки в місто Київ», - йдеться у повідомленні.
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У перс-службі наголосили, що це дозволить снігоприбиральній техніці, «яка з ночі працює на вулицях міста, оперативно здійснювати прибирання та уникнути утворення заторів».
У повідомленні також нагадали, що на 9-ти основних в’їздах до міста чергуватимуть патрулі, які зупинятимуть вантажівки. Для водіїв облаштовані пункти обігріву.
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