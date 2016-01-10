Через погіршення погодних умов можливе обмеження в’їзду вантажівок до Києва
У зв’язку з погіршенням погодних умов 11 січня з 7:30 можливе обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до міста Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, для цього на 9-ти основних в’їздах до міста чергуватимуть патрулі, які зупинятимуть вантажівки.
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«Обмеження в’їзду вантажівок під час хуртовини дозволить оперативніше працювати снігоприбиральній техніці, не створюючи при цьому заторів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постійний моніторинг дорожнього трафіку з особливим акцентом на місця, де можуть бути ускладнення руху, буде здійснюватися з єдиного відеоцентру КП «Київдорсервіс».
В прес-службі нагадують, що за прогнозом Гідрометцентру, вночі та вранці 11 січня у Києві очікується сильний сніг, кількість опадів складатиме 6-8 мм, приріст висоти снігу – 5-10 см, на дорогах – ожеледиця, налипання мокрого снігу.