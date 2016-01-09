У столиці іномарка виїхала на тротуар: загинула жінка

У Дніпровському районі столиці, поблизу станції метро "Лівобережна", водій іномарки виїхав на тротуар і збив на смерть літню жінку, ще одна особа отримала травми.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, інформація про ДТП надійшла до поліції близько 15:00.

На місці події правоохоронці з'ясували, що автомобіль "Мерседес" рухався вулицею Марини Раскової і несподівано виїхав за межі проїжджої частини.

В результаті ДТП постраждали двоє громадян: літня жінка від отриманих травм померла на місці, а 62-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу з травмами голови.

Слідчо-оперативна група відпрацювала місце дорожньо-транспортної пригоди. Матеріали зареєстровані. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Попередньо встановлено, що 22-річному водієві "Мерседеса" стало погано, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли до лікарні, а його пасажир 1995 року народження, з незначними травмами відмовився від госпіталізації.

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Остаточні причини аварії будуть встановлені в ході слідства.