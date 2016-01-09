Київським комунальникам через сніг відмінили вихідний

Про це на засіданні оперативного штабу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє сайт міської влади.

"Ми оголосили 9 січня робочим днем для всіх комунальників, які задіяні у прибиранні снігу", – сказав він.

Чиновник відзначив, що станов на 18.00 8 січня дорожники очистили від снігу 90% головних вулиць міста.

"На ранок 9 січня розчищеними мають бути всі дороги, пристосовані для руху автомобілів. У суботу основні зусилля будуть спрямовані на очищення пішохідних зон – ми маємо швидко прибрати сніг з тротуарів та інших місць інтенсивного руху людей, аби уникнути утворення сильної ожеледиці та запобігти травмуванню громадян", - сказав Пантелеєв.

Він додав, що працюватиме й інспекція з благоустрою, яка перевірить виконання балансоутримувачами обов’язків щодо прибирання снігу на підпорядкованих територіях. Тих, хто цього не зробив – штрафуватимуть, незалежно від форми власності.

«Так, протягом трьох діб вже складено 145 протоколів – загальна сума виписаних штрафів за несвоєчасно прибраний сніг складає близько 200 тисяч гривень», - відзначив Пантелеєв.

Чиновник підкреслив, що уникнути особливих ускладнень руху на дорогах столиці вдалося завдяки злагодженій роботі всіх служб та дотриманню технологічних процесів. Він пояснив, що технологія очищення шляхів від снігу та льоду побудована на використанні реагентів. В першу чергу, дороги посипають сіллю, яка в умовах автомобільного руху перетворює снігові накати на рідку субстанцію, так звану «кашу». Потім її прибирають за допомогою спецтехніки. Така технологія дозволяє максимально ефективно очистити автошляхи.

Загалом, за інформацією КК «Київавтодор», протягом доби на дорогах працювало 260 одиниць спецтехніки, а також 324 працівника (46 бригад ручного прибирання), які вручну очищали зупинки громадського транспорту, наземні пішохідні переходи. За добу використано 2500 тонн солі та 1500 тон піщаносоляної суміші.

До прибирання снігу також долучилися 4800 працівників та 184 одиниці техніки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, 55 одиниць техніки та 565 працівників КО «Київзеленбуд», працівники та техніка КП «Київпастранс».

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Налагоджена також ефективна співпраця з патрульною поліцією. Зокрема, поліція супроводжує колони снігоочисної техніки, надає допомогу учасникам дорожнього руху, забезпечує евакуацію авто, які заважають роботі спецтехніки, а також – інформує про розташування пунктів обігріву тих мешканців міста, які не мають власних домівок та потребують уваги міської влади та соціальних служб.