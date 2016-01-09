У Києві сніг прибирають 500 машин та понад 5 тисяч осіб (фото)
11:48, 09 січня 2016Київ
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Власників приватного транспорту просять не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати процесу очищення доріг.
Сьогодні у прибиранні снігу задіяно 502 одиниці спецтехніки / Фото УНІАН
У Києві сніг на дорогах прибирають понад 500 одиниць техніки та більш як 5,2 тис. осіб.
За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, сьогодні до прибирання від снігу вулично-дорожньої мережі задіяно 502 одиниці спецтехніки.
Крім того, у прибиранні снігу задіяно 5 тис. 240 осіб.
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Комунальна корпорація «Київавтодор» просить власників приватного транспорту ставитися з розумінням до ситуації та не залишати авто на узбіччях доріг, аби не заважати процесу очищення доріг.
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