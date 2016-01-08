Столична влада повідомила, на яких вулицях сніг прибирають першочергово

Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури. Як зазначається в повідомленні, вся наявна спецтехніка, зокрема 263 одиниці, серед яких 100 солерозкидувачів, 89 снігоочищувачів, 55 тракторів зі спеціальним обладнанням та інша, працює у районах столиці. Додатково виведені 46 бригад ручного прибирання, які розчищають важкодоступні місця, куди техніка фізично не може дістати.

Читайте такожЗа неприбраний сніг в столиці оштрафовані 45 підприємств - КМДАУ першу чергу прибирання ведеться на вулицях магістрального значення та вулицях, якими проходять маршрути громадського транспорту.

На випадок посилення снігопаду, "Київавтодор" були укладені договори на залучення додаткових 185 одиниць техніки.

Фахівці Департаменту транспортної інфраструктури звертають увагу, що в умовах снігопаду, який не припиняється, можуть виникнути ситуації, коли громадський транспорт та громадяни потребуватимуть додаткової допомоги.

"Керівництво Департаменту звертається до киян та гостей столиці з проханням не залишати транспорт на узбіччях доріг та в інших в місцях, де приватні авто можуть заважати снігорозчищувальній техніці. Припарковані на узбіччях автомобілі знижують швидкість та ефективність роботи спецтехніки, особливо на основних магістралях міста та біля служб швидкого реагування", - підкреслюється в повідомленні.

Столична влада також звертає увагу на те, якщо через снігопад хтось знаходиться в екстреній ситуації, не маєте можливості самостійно виїхати або вийти і ситуація потребує термінового залучення спецтехніки, необхідно зателефонувати на номери цілодобових служб: 1551 та 1557 (зі стаціонарного); 205-73-37 (з мобільного).