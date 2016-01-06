За неприбраний сніг в столиці оштрафовані 45 підприємств - КМДА

Кожний балансоутримувач незалежно від форми власності несе відповідальність за очищення від снігу тих територій, які за ним закріплені. Неприбрана територія загрожує штрафними санкціями. З початку снігопадів у столиці оштрафовані 45 підприємств на загальну суму майже 80 тисяч гривень.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час наради штабу з оперативних питань опалювального сезону в Києві, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Міські та районні інспектори поки підвищену увагу приділяють прибирання міста від снігу, особливо тих місць, де можуть травмуватися громадяни. Це прибудинкові території, сходи підземних пішохідних переходів і сходи на прибудинкових територіях, входи до станцій метро і т. д. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА постійно ведеться моніторинг таких локацій, в тому числі з урахуванням інформації, наданої Департаментом охорони здоров'я КМДА. Крім того, одним з головних інструментів в роботі інспекторів є карта балансової належності території. На карті вказані організації, закріплені за певними територіями, особи, які несуть персональну відповідальність за прибирання, і їх контакт", - підкреслив Пантелєєв.

Заступник голови КМДА доручив посилити роботу з приватними підприємцями та орендарями, які повинні своєчасно проводити очистку території від снігу та льодового покриття. Якщо така робота не проводиться, складається адміністративний протокол. Загалом вже оштрафовані 45 підприємств, які мають сплатити до бюджета міста майже 80 тисяч гривень.

Крім того, він зазначив, що балансоутримувачі також несуть кримінальну відповідальність, якщо через нечищені тротуари пішоходи отримали травми.

За результатами наради, заступник голови доручив житлово-комунальної інспекції перевірити роботу районних комунальних служб на предмет якості очищення прибудинкових територій від снігу та льодового покриття.

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Контроль за роботою районних служб також здійснювати інспектори Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА і "Контакт-центр Києва 15-51".