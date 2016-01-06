Синоптики попереджають про погіршення погоди у Києві 7 та 8 січня
18:51, 06 січня 2016Київ
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Український гідрометеорологічний центр повідомив про погіршення погодних умов у столиці 7 та 8 січня.
Синоптики прогнозують погіршення погоди / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службв Київської міської державної адміністрації.
Так, за прогнозами синоптиків, вдень 7 та вночі 8 січня очікується сніг, кількість опадів сягне 5-10 мм, приріст висоти снігового покриву очікується на рівні на 10-20 сантиметрів. Гідрометцентр прогнозує слабку хуртовину, на дорогах – ожеледицю.
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