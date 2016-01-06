Синоптики попереджають про погіршення погоди у Києві 7 та 8 січня

Про це повідомили УНІАН у прес-службв Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозами синоптиків, вдень 7 та вночі 8 січня очікується сніг, кількість опадів сягне 5-10 мм, приріст висоти снігового покриву очікується на рівні на 10-20 сантиметрів. Гідрометцентр прогнозує слабку хуртовину, на дорогах – ожеледицю.

Читайте такожУ Києві на Різдво очікуються хуртовини

У КМДА нагадали, що за дорученням Київського міського голови комунальні підприємства корпорації «Київавтодор» працюють позмінно в цілодобовому режимі.