У Києві прибиратимуть сніг у цілодобовому режимі - КМДА

22:34, 05 січня 2016
Київ
276

Працівники комунальних служб Києва продовжують чистити вулиці від снігу позмінно, у цілодобовому режимі. І робитимуть це поки в столиці триватимуть снігопади, запевняють у КК «Київавтодор».

Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

З 3.00 5 січня на вулицях працюють 257 одиниць спеціальної техніки підприємств корпорації та 48 бригад із ручного прибирання.

Читайте такожУ Києві на Різдво очікуються хуртовини

Крім того, задіяно 152 одиниці техніки та 4745 працівників житлово-експлуатаційних дільниць райдержадміністрацій, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики оголосили на сьогодні, 5 січня, штормове попередження по всій території України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter