У Києві прибиратимуть сніг у цілодобовому режимі - КМДА

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

З 3.00 5 січня на вулицях працюють 257 одиниць спеціальної техніки підприємств корпорації та 48 бригад із ручного прибирання.

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Крім того, задіяно 152 одиниці техніки та 4745 працівників житлово-експлуатаційних дільниць райдержадміністрацій, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики оголосили на сьогодні, 5 січня, штормове попередження по всій території України.