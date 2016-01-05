У Києві на Різдво очікуються хуртовини

11:07, 05 січня 2016
Київ
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У Києві 7 січня погода погіршиться: очікуються хуртовини, температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

снег, погода / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, вітер буде південно-східним і східним, 7-12 м/сек.

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8-9 січня у столиці очікується невеликий мокрий сніг, а вночі 9 січня - без істотних опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

Раніше УНІАН повідомляв, що синоптики оголосили на 5 січня штормове попередження по всій території України.

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