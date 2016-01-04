У Києві сталася бійка із застосуванням зброї: поранено двох осіб

У Києві минулої ночі в одному з ресторанів сталася бійка із застосуванням зброї, у результаті якої поранено двох осіб, повідомила прес-служба столичної поліції.

«Сварка виникла між товаришами, коли ті вийшли із ресторану. Почалася бійка, в ході якої один із них дістав пістолет та вистрелив двом особам у шию та тулуб відповідно»,- йдеться в повідомленні.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи вилучили чотири гільзи.

Потерпілим викликали «швидку» та надали необхідну допомогу. Зловмисник з місця пригоди зник. Проте під час перевірки прилеглої території правоохоронці виявили та затримали стрілка неподалік у парку. У присутності понятих у нього вилучили пістолет, два магазини та балаклаву.

«Всі учасники бійки тривалий час не могли заспокоїться та вели себе агресивно. 38-річний чоловік несподівано підбіг до працівника поліції, який опитував свідків, збив правоохоронця з ніг та почав бити його ногами»,- зазначається в повідомленні.

Дебошира доставили до управління поліції. Із кишень його куртки вилучили пістолет і майже три десятки набоїв.

В обох випадках речові докази направили для проведення експертизи. За попередніми висновками, вилучена зброя є травматичною.

Слідчим відділом розпочато два кримінальні провадження: за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За спричинення тілесних ушкоджень затриманому загрожують виправні роботи до одного року. За напад на правоохоронця молодик може 5 років провести у в’язниці. Досудове розслідування триває, додали в главку поліції.