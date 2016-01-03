З Києва від початку новорічних свят комунальники вивезли сміття об'ємом у два вантажні поїзди
14:32, 03 січня 2016Київ
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За минулі два святкові дні комунальні служби Києва вивезли 16 тис. куб. метрів сміття, що дорівнює двом стандартним вантажним поїздам.
З Києва комунальники вивезли 16 тис. куб. м сміття / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.
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В КМДА також зазначають, що під час свят столичні комунальні служби продовжують проводити комплекс робіт із зимового утримання вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій, міжквартальних проїздів тощо.
Зокрема сьогодні до прибирання снігу та льоду з автошляхів, вулиць і тротуарів Києва залучено 259 одиниць автотехніки КК «Київавтодор».
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