З Києва від початку новорічних свят комунальники вивезли сміття об'ємом у два вантажні поїзди

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

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В КМДА також зазначають, що під час свят столичні комунальні служби продовжують проводити комплекс робіт із зимового утримання вулично-дорожньої мережі, прибудинкових територій, міжквартальних проїздів тощо.

Зокрема сьогодні до прибирання снігу та льоду з автошляхів, вулиць і тротуарів Києва залучено 259 одиниць автотехніки КК «Київавтодор».