У центрі Києва сталася пожежа в ресторані (відео)
22:59, 02 січня 2016Київ
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У Києві на бульварі Шевченка сталася пожежа в ресторані «Чачапурі».
Пожежа у ресторані / twitter/tombreadley
На місці пожежі працюють рятувальники, відвідувачів закладу евакуювали, передає "Громадське".
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Крім того, про подію повідомляють користувачі у соцмережах.
Заведение с огоньком. Пожар в Чачапури! С вещами на выходОпубліковано Олександром Козаченком 2 січня 2016 р.
Варто зазначити, що влітку 2014 року ресторан "Чачапурі" намагалися захопити озброєні люди, які називали себе представниками самооборони. Їх затримали тоді силовики батальйону "Київ-1".
Як повідомляв УНІАН, у Києві в Гідропарку горів ресторан "Млин". Зазначалося, що під час гасіння полум’я у працівників ДСНС виникли труднощі. Через поганий технічний стан пожежних автомобілів вони не змогли нормально качати воду з Дніпра через гідравлічні насоси. Тому довелося чекати, поки приїхали інші автомобілі.
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