У центрі Києва сталася пожежа в ресторані (відео)

На місці пожежі працюють рятувальники, відвідувачів закладу евакуювали, передає "Громадське".

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Крім того, про подію повідомляють користувачі у соцмережах.

Заведение с огоньком. Пожар в Чачапури! С вещами на выход Опубліковано Олександром Козаченком 2 січня 2016 р.

Варто зазначити, що влітку 2014 року ресторан "Чачапурі" намагалися захопити озброєні люди, які називали себе представниками самооборони. Їх затримали тоді силовики батальйону "Київ-1".