У новорічну ніч в Києві випаде сніг, температура впаде до 12° морозу
18:49, 30 грудня 2015Київ
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У КМДА рекомендують водіям по можливості обмежити користування особистим автотранспортом.
У новорічну ніч в Києві буде морозно / Фото УНІАН
У новорічну ніч в Києві очікується до 12 градусів морозу, сніг та ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
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Так, згідно з повідомленням, «31 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця, невеликий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 10-12° морозу, вдень – 6-8° морозу».
В КМДА рекомендують водіям за можливості обмежити користування власним автотранспортом та не виїжджати на дорогу без нагальної потреби у зв’язку з погіршенням погодних умов.
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