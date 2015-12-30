У новорічну ніч в Києві випаде сніг, температура впаде до 12° морозу

У новорічну ніч в Києві очікується до 12 градусів морозу, сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте такожНа Україну насуваються сильні морози: у передноворічні дні температура опуститься до -14°

Так, згідно з повідомленням, «31 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця, невеликий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі – 10-12° морозу, вдень – 6-8° морозу».

В КМДА рекомендують водіям за можливості обмежити користування власним автотранспортом та не виїжджати на дорогу без нагальної потреби у зв’язку з погіршенням погодних умов.