У мережі з'явилося відео з місця нічної ДТП у Києві за участю патрульних

В інтернеті з'явилися відеокадри з місця масштабної ДТП у Києві, яке сталося вночі 30 грудня під час погоні поліцейських за зловмисниками, відео опубліковане на сайті dtp.kiev.ua.

На кадрах зображені перші хвилини після аварії. Інцидент стався у Солом'янському районі столиці на вулиці Виборзькій.

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Зловмисники зникли з місця злочину, забравши з собою гроші в сумі 70 тисяч доларів, які вони раніше вкрали погрожуючи автоматами.

За попередньою інформацією, постраждали п'ять людей, включаючи двох поліцейських.

В даний час поліція розшукує злочинців. У Києві оголошено план "Перехоплення".