У мережі з'явилося відео з місця нічної ДТП у Києві за участю патрульних
11:44, 30 грудня 2015Київ
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У мережі з'явилися фото та відео з місця великої ДТП у Солом'янському районі Києва на вулиці Виборзькій, яке спровокували грабіжники ввечері 29 грудня, втікаючи від поліції.
Поліцейські потрапили у ДТП під час погоні за грабіжниками / facebook.com/artem.shevchenko
В інтернеті з'явилися відеокадри з місця масштабної ДТП у Києві, яке сталося вночі 30 грудня під час погоні поліцейських за зловмисниками, відео опубліковане на сайті dtp.kiev.ua.
На кадрах зображені перші хвилини після аварії. Інцидент стався у Солом'янському районі столиці на вулиці Виборзькій.
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Зловмисники зникли з місця злочину, забравши з собою гроші в сумі 70 тисяч доларів, які вони раніше вкрали погрожуючи автоматами.
За попередньою інформацією, постраждали п'ять людей, включаючи двох поліцейських.
В даний час поліція розшукує злочинців. У Києві оголошено план "Перехоплення".
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