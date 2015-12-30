МВС: Грабіжники, які поранили поліцейських у Києві, є членами ОЗУ, оголошено план "Перехоплення"

Такі подробиці на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"За оперативною інформацією, злочинці, які вчинили розбій проти громадянина для заволодіння 70 тис. дол. і які застосували зброю проти правоохоронців під час втечі, - члени організованого злочинного угруповання. Докази причетності зловмисників до ОЗГ знайдені при огляді слідчо-оперативною групою автомобіля, на якому пересувалися злочинці. Ймовірно, до складу цієї озброєної злочинної банди входило близько 10 осіб. Основна частина яких, швидше за все, вихідці з Донецької області. Зараз поліцейські встановлюють їх дані", - пише він.

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Шкіряк повідомляє, що є підозри про причетність цього угруповання до низки подібних злочинів в Києві, які відбулися останнім часом.У столиці продовжує діяти план "Перехоплення", намагаються встановити їхнє місце перебування та затримати. При цьому зловмисники озброєні і можуть чинити опір, бо до операції залучили спецпідрозділи кримінальної поліції та спецназу.