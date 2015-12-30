У Нацполіції розповіли подробиці ДТП з патрульними під час погоні за грабіжниками на Range Rover

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила спікер Нацполіції в Києві Оксана Блищик.

"За попередньою інформацією, один з них вискочив з автомобіля ще до моменту скоєння ДТП, а інший після зіткнення", - повідомила Блищик.

Всього відомо про 5 постраждалих.

У той же час повідомляється, що грабіжникам вдалося втекти, на даний момент правоохоронці намагаються вийти на їхній слід.

"Першочергові оперативно-розшукові заходи не дали позитивного результату. Зараз в рамках кримінального провадження розпочато за ч. 4 ст. 187 КК. Ми проводимо подальший комплекс слідчих і розшукових гласних і негласних дій, щоб вийти на їхній слід і затримати", - повідомляють в Нацполіції.

Також спікер Нацполіції розповіла подробиці інциденту.

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"Інцидент стався о 20:30, отримали повідомлення про розбійний напад. Чоловік розповів, що він поміняв гроші, це велика сума коштів, за його словами, 70 тис. доларів. Коли зупинився на світлофорі, до нього підбігли двоє невідомих у балаклаві, які погрожували йому автоматичною зброєю і відібрали у нього цю сумку. Після цього нападники з місця події втекли. Чоловік викликав 102, ввели спеціальний план перехоплення і з орієнтуванням автомобіль помітив патрульний екіпаж. Почалося переслідування", - повідомила Блищик.

Як повідомляв УНІАН, раніше в районі Протасового Яру дві людини, озброєних автоматами, викрали 70 тис. доларів і зникли на Range Rover. Втікаючи від переслідування, вони протаранили поліцейську Toyota Prius, а також Suzuki і Ford, поліцейські отримали травми.