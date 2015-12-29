При переслідуванні грабіжників на Range Rover постраждали співробітники поліції

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Нацполіції в м. Києві.

Як зазначили у главку поліції, чоловік зупинився біля обмінного пункту, щоб поміняти гроші, під час чого до нього підїхав автомобіль Range Rover з невідомими, які забрали кошти.

За отриманими прикметами автомобіля та невідомих працівники поліції, які прибули на місце події, почали переслідування, у ході якого сталася ДТП.

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Наразі особи, які втекли з автомобіля, розшукуються. Оголошено план перехоплення. Поліціянтам надається медична допомога, їхньому стану здоров'я нічого не загрожує.

Як уточнили в главку поліції, в результаті інциденту всього постраждало 5 осіб, включаючи 2 поліцейських.