Інцидент з п'яною жінкою-водієм на Печерську: поліція розповіла деталі пригоди

Зазначається, що авто Hyundai зупинилося у забороненому місці поблизу м. Дружби народів, щоб висадити пасажирів. Коли до жінки-водія підійшли патрульні і повідомили, що там зупинка та стоянка заборонена, вона почала поводитися агресивно.

Так, стало відомо, що жінка почала втікати від патрульних, а коли зупинилася, зайшла до аптеки.

"Коли ж вийшла, біля автівки чатували патрульні. Вони не давали жінці з дуже помітними ознаками алкогольного сп’яніння сісти за кермо. Проте вона присіла на пасажирське сидіння і різко заблокувалася у машині. Перебралась на крісло водія та почала рух на патрульних. Поліцейські розбили бокове скло та намагалися відчинити дверцята, щоб затримати агресивну кермувальницю", - йдеться у повідомленні патрульних.

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Крім того, повідомляється, що порушниця не реагувала на вимоги патрульних пригальмувати навіть після попереджень про застосування зброї.

"На двох прострелених колесах продовжувала втікати, скоївши наїзд на літню жінку. Потому кинула автівку у дворі свого будинку на вул. Кіквідзе і зникла у під’їзді", - розповіли у поліції.

Проте на цьому жінка не зупинилася, вдавшись до реалізації "геніального плану": викликала 102 із повідомленням, що патрульні чомусь розбили їй скло в машині й поводилися агресивно.

"Цей дзвінок допоміг за кілька хвилин вирахувати квартиру і затримати порушницю. Освідування на драгері показало 0,83 проміле", - наголошується у повідомленні.

Наразі на водія склали відповідні протоколи та доставили до Печерського управління поліції у м. Київ.

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