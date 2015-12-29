В Киеве в новогоднюю и рождественскую ночи продлят работу общественного транспорта

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

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Передбачено, що останнє відправлення громадського транспорту відбуватиметься у святкову ніч близько 4 ранку.

Також зазначається, що фунікулер у ніч з 31 грудня 2015 на 1 січня 2016 року працюватиме цілодобово.

Київпастранс також попереджає, що на час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня 2015 року з 19:30 до 2:00 1 січня 2016 року, а також 1 січня 2016 з 13:30 до 20:00 та 7 січня з 10:30 до 14:00 рух громадського транспорту організовано з деякими змінами. Зокрема, це стосуватиметься тролейбусних маршрутів: №6 від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»; № 16 від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; № 18 від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу, а також автобусів маршруту № 24 за розкладом руху робочого дня.

Роботу автобусів маршруту № 114 (R1) «вул. Милославська – залізничний вокзал «Центральний» з 1 до 10 січня 2016 року організовано за розкладом руху робочого дня.

У період з 1 до 10 січня 2016 року роботу громадського наземного транспорту буде організовано за розкладами вихідного дня зі змінами (зі збільшенням кількості рухомого складу в залежності від пасажиропотоку).

З 1 до 10 січня 2016 року електропоїзди кільцевої міської електрички курсуватимуть відповідно до графіку вихідного дня.

Як повідомлялось раніше, у ніч з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року та з 6 на 7 січня 2016 року робота столичного метрополітену буде подовжена на три години.