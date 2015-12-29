Стрілянина у під'їзді житлового будинку Києва: слідчі встановили особу вбитого (фото, відео)

Про це повідомив прес-секретар МВС України Артем Шевченко, передає ТСН.ua.

Про особу вбитого наразі правоохоронці не разголошують, посилаючись на заборону слідчих.

Зазначається, що з місця події криміналісти вилучили 8 стріляних гільз, які направлені на експертне дослідження.

Наразі зброя, з якої стріляв зловмисник, встановлюється.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що 28 грудня у під'їзді одного з будинків по вулиці Тулузи Святошинського району Києва невідомий застрелив 50-річного чоловіка.