Стрілянина у під'їзді житлового будинку Києва: слідчі встановили особу вбитого (фото, відео)
Слідчі встановили особу вбитого напередодні у Святошинському районі Києва 50-річного чоловіка.
Про це повідомив прес-секретар МВС України Артем Шевченко, передає ТСН.ua.
Про особу вбитого наразі правоохоронці не разголошують, посилаючись на заборону слідчих.
Зазначається, що з місця події криміналісти вилучили 8 стріляних гільз, які направлені на експертне дослідження.
Наразі зброя, з якої стріляв зловмисник, встановлюється.
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Слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що 28 грудня у під'їзді одного з будинків по вулиці Тулузи Святошинського району Києва невідомий застрелив 50-річного чоловіка.