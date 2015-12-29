У Києві в під'їзді житлового будинку невідомий розстріляв чоловіка

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

"Вчора близько 22-ї години до правоохоронців надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка у під’їзді багатоповерхівки. У під’їзді на першому поверсі правоохоронці виявили вбитим 50-річного місцевого мешканця із вогнепальними пораненнями правої частини грудної клітини", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСтрілянина на Оболоні: кількість постраждалих зросла до трьох осіб (фото, відео)

Зазначається, що з місця події криміналісти вилучили 8 стріляних гільз, які направлені на експертне дослідження. Наразі зброя, з якої стріляв зловмисник, встановлюється.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Учора УНІАН повідомляв, що на вулиці Героїв Дніпра в Києві стався збройний конфлікт між групою чоловіків. Встановлено, що стріляли із травматичної зброї.