Київська влада розраховує в 2016 році обладнати всі житлові будинки лічильниками тепла – депутат Київради

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів голова комісії Київради з питань ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу Володимир Бондаренко.

«Ми ухвалили рішення, що спільно з монополістом ("Київенерго" – УНІАН) забезпечимо 100% житлових будинків Києва точками обліку теплової енергії», - сказав він.

За словами Бондаренка, це дасть можливість усім киянам значно скоротити видатки на оплату комунальних послуг. Як приклад він навів ситуацію, коли мешканці двох однакових багатоповерхових столичних будинків оплачують абсолютно різні платіжки за опалення.

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«Ми провели дослідження, згідно з яким з'ясувалося, що вартість опалення 1 квадратного метра в будинку з лічильником значно нижча, ніж у такому ж, але без лічильника. Тобто, кияни, які проживають у таких будинках, із такою ж системою опалення, як і сусідні, платять на 30%, а іноді й у 3 рази більше, тих, де є точки обліку», - зазначив Бондаренко.

Як уточнив депутат, на сьогоднішній день із 12 тис. столичних житлових будинків лічильники тепла встановлені лише в 4 тис. «Із 12 тис. будинків лише 4 тис. платять справедливу суму, всі решта платять за нормативом – 16,14 грн за кв. м», - сказав він.

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В той же час присутня на прес-конференції член комісії ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Тетяна Меліхова розповіла, що дохідна частина столичного бюджету на 2016 рік була збільшена на 650 млн грн, що дозволило в 2 рази збільшити витрати на сектор житлово-комунального господарства, в тому числі виділити кошти на капітальний ремонт житлового фонду. Крім цього, за ці кошти планується завершити розробку генерального плану Києва до 2025 року.

У свою чергу Бондаренко додав, що в бюджеті на 2016 рік було збільшено фінансування цілої низки програм. Зокрема, витрати столичного бюджету на ремонт та заміну старих ліфтів були збільшені в 4 рази - до 80 млн грн, на озеленення - в 1,8 раза, до 52 млн грн, на ремонт доріг – у 3,5 раза, до 128 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України вніс зміни до механізму нарахування щомісячної плати за послуги з централізованого опалення споживачам, у яких відсутні лічильники тепла, прив'язавши рахунки за опалення до температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, яке брало участь у розробці цього механізму, таке нововведення дозволить уникнути перерахунку розміру плати в кінці опалювального сезону, адже споживачі платитимуть щомісяця за фактично спожиті послуги.