У столиці сьогодні використали понад 760 тонн солі та піску для уникнення ожеледиці – КМДА
У столиці станом на 17.00 дорожники «Київавтодору» використали 472 тонни солі та 289 тонн піщано-соляної суміші для посипання доріг в рамках боротьби з ожеледицею.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Також дорожники проводять у посиленому режимі обробку посипальними матеріалами зупинок громадського транспорту та тротуарів, які знаходяться на балансі підприємств корпорації, аби забезпечити безпечне пересування пішоходів», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 28 грудня погіршилися погодні умови: температура повітря знизилася, пройшов дощ з мокрим снігом, спостерігається сильний вітер, на дорогах ожеледиця.
Комунальна корпорація "Київавтодор" звернулася до водіїв з проханням бути уважними та обережними, обмежити користування власним автотранспортом і не виїжджати на дорогу без необхідності.