У столиці сьогодні використали понад 760 тонн солі та піску для уникнення ожеледиці – КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Також дорожники проводять у посиленому режимі обробку посипальними матеріалами зупинок громадського транспорту та тротуарів, які знаходяться на балансі підприємств корпорації, аби забезпечити безпечне пересування пішоходів», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 28 грудня погіршилися погодні умови: температура повітря знизилася, пройшов дощ з мокрим снігом, спостерігається сильний вітер, на дорогах ожеледиця.

Комунальна корпорація "Київавтодор" звернулася до водіїв з проханням бути уважними та обережними, обмежити користування власним автотранспортом і не виїжджати на дорогу без необхідності.