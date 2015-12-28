Стрілянина на Оболоні: кількість постраждалих зросла до трьох осіб (фото, відео)
18:08, 28 грудня 2015Київ
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Кількість постраждалих унаслідок стрілянини на Оболоні зросла до трьох осіб.
Поліція повідомила про трьох постраждалих унаслідок стрілянини / kyiv.npu.gov.ua
Про це повідомили у ГУ Національної поліції в місті Києві.
"За попередньою інформацією, в одного чоловіка – забої обличчя та голови, в двох інших – поранення ноги і передпліччя відповідно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілі із вогнепальними поранення перебувають у лікарняних закладах, їм надають необхідну медичну допомогу.
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