Налипання мокрого снігу та ожеледиця: київських водіїв попереджають про погіршення умов на дорогах

"Київавтодор" попереджує водіїв про погіршення погодних умов на дорогах столиці і закликає автомобілістів за можливості обмежити рух особистим транспортом, йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 28 грудня в столиці очікується погіршення погодних умов: пориви вітру 15-20 м/с, дощ з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах можлива ожеледиця. Комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та обережними, обмежити користування власним автотранспортом і не виїжджати на дорогу без необхідності", - йдеться у повідомленні.