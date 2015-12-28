У Києві на Оболоні сталася стрілянина, поранено двох людей

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

За попередньою інформацією, в одного чоловіка – забої, в іншого – розсічення голови та поранення ноги.

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«Повідомлення про конфлікт між групою чоловіків правоохоронці отримали о 12-й годині. При цьому заявник повідомив про те, що було чути постріли, а потім молодики розбіглися у різні боки. На місце події виїхали працівники управління поліції охорони та слідчо-оперативна група. Встановлено, що стріляли із травматичної зброї», - йдеться у повідомленні.

З’ясовуються обставини інциденту.