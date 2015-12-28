У Києві на Оболоні сталася стрілянина, поранено двох людей
13:51, 28 грудня 2015Київ
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На вулиці Героїв Дніпра в Києві стався збройний конфлікт між групою чоловіків, унаслідок якого двоє з них поранені.
Двоє чоловіків поранені / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.
За попередньою інформацією, в одного чоловіка – забої, в іншого – розсічення голови та поранення ноги.
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«Повідомлення про конфлікт між групою чоловіків правоохоронці отримали о 12-й годині. При цьому заявник повідомив про те, що було чути постріли, а потім молодики розбіглися у різні боки. На місце події виїхали працівники управління поліції охорони та слідчо-оперативна група. Встановлено, що стріляли із травматичної зброї», - йдеться у повідомленні.
З’ясовуються обставини інциденту.
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