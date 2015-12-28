За рік у Києві зупинили 50 незаконних будівництв

Про це "Українській правді. Київ" повідомив директор Департаменту міського благоустрою Дмитро Білоцерковець.

"За цей рік станом на сьогодні зупинено близько 50 незаконних будівництв. Скандальні ЖК "Сосновий бір", "Східна брама", де вилучали техніку, та низка інших зупинені", - сказав він.

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Водночас чиновник додав, що дуже часто нові будівництва виростають упродовж тижня, крім того, у міста є ще одна проблема – будівництва на рівні 5-го поверху.

"Наша проблема – будівництва, які знаходять на рівні 5 поверху – там у нас можливості впливу мінімальні. У таких випадках місто повинне через суд доводити незаконність, а після цього зносити ці об’єкти. Але ліквідація цих об’єктів вкрай дорого коштуватиме бюджету. Сьогодні основна ціль забудовника вийти на рівень 3-го поверху. Коли вони доходять до 3 поверху, вони розуміють, що далі ми їх зупинити фактично не можемо, і вони можуть продовжувати роботу", - сказав Білоцерковець.

Він наголосив, що до боротьби з незаконними будівництвами у першу чергу треба залучати правоохоронні органи.

"Вони мають приходити і зупиняти, як тільки бачать, що риють десь котлован. Вони мають право вилучити паспорт, затримати людину , привезти її у відділок на упізнання, скласти адмінпротокол чи порушити карну справу. Але через пасивність і слабкість правоохоронних органів місто стає заручним ситуації з незаконним будівництвами – коли ми діємо всупереч усьому", - сказав Білоцерковець.

При цьому він додав, що якщо владі нарешті вдасться покласти край усім незаконним будівництвам, то буде велика кількість постраждалих.

"До прикладу, Войцеховський. Це реальна фінансово-будівельна піраміда. Якщо вона зупиниться, то вона лусне, і в нас буде постраждалих рази у 2-3 більше, ніж в "Еліта-центрі", - сказав директор Департаменту міського благоустрою.

Він також висловив переконання, що міська влада не повинна компенсувати витрати постраждалим вкладникам.

"Це неправильно абсолютно. Ми повинні розуміти, що по-хорошому – це ризик забудовника та його кримінальна відповідальність, а також ризики тих інвесторів, які пішли на цю аферу. Люди перед тим, як купувати квартиру. повинні прекрасно розуміти, що вони ризикують, якщо не перевірять документи. Це питання для них – буквально тисячі гривень – оплатити послуги юриста, який перевірить законність конкретного будівництва, наявність документів", - пояснив Білоцерковець.

За його словами, завдання влади поінформувати, надати усю можливу інформацію про те, законне чи незаконне будівництво, а завдання людей прийняти рішення – ризикувати чи ні.

"На сьогодні у нас працює сайт "Центр моніторингу забудови міста Києва". На ньому проаналізовано близько 70% будівництв Києва. Там відразу видно – червоним виділені незаконні будівництва, а зеленим – законі, там також можна переглянути, які документи є, а яких не вистачає у незаконних будівництв", - підсумував Білоцерковець.