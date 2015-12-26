У Києві з понеділка очікується зниження температури та дощ з мокрим снігом

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте такожСиноптики попередили про пiдвищену лавинну небезпеку у високогiр'ї Карпат через відлигу «Температура повітря знизиться вночі та вдень до 4° тепла – 1° морозу», - зазначає КМДА, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Протягом 29-31 грудня триватиме подальше зниження температури – вночі до 6-11° морозу, вдень до 2-7° морозу. Місцями пройде невеликий сніг.

1-3 січня 2016 року утримається холодна погода переважно без опадів.

Сьогодні, 26 грудня, у столиці хмарно з проясненнями без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 2-4° тепла, вдень – 5-7° тепла, зазначається в повідомленні.