Кличко: норми держбюджету щодо столиці ставлять Київ у ситуацію виживання, а не розвитку

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи ухвалення держбюджету, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

“Я спілкувався з депутатами і дуже дивно було почути слова декого з них, що кияни “жирують”. Я кажу: ви вийдіть на вулицю, поспілкуйтеся з людьми. Ціни в Києві вищі, ніж в інших регіонах, вартість життя висока і люди виживають в цих дуже складних умовах. І я можу сказати, що це - бюджет не розвитку, а виживання”, - зазначив Кличко.

Читайте такожЯресько: МВФ перевірить прийнятий Радою держбюджет-2016

Мер зауважив, що у Києва вилучатимуть 60% ПДФО. Він підкреслив, що це ганебна політика, і що податки киян повинні залишатися в столиці, щоб Київ розвивався, будувалися дороги і мости, нові інфраструктурні об’єкти, зокрема соціальні. “А зараз нас ставлять в таку ситуацію, коли мер змушений буде приходити до прем’єра і просити: дайте нам на цей чи інший інфраструктурний об'єкт”, - сказав Кличко.

“Ми передбачили, що гроші з Київської митниці ми спрямовуватимемо на інфраструктурні об'єкти, на дороги. І це дуже добре. Але сказати, що я задоволений цим бюджетом, - то ні”, - наголосив Кличко.

Читайте такожБюджет-2016: влада розраховує зібрати 495 мільярдів гривень податків

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України о 4-й годині ранку 25 грудня ухвалила закон України про державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і з доходами 595 млрд грн. Раніше показник доходів був на рівні 601 млрд грн.

Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням прийнятих напередодні законів, що зумовили зміни в податковому законодавстві. Прийняття бюджету було ключовою рекомендацією Україні від основного кредитора - Міжнародного валютного фонду, підтриманою Мінфіном США та посольствами країн «Великої сімки» в Україні.