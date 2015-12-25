ЦВК оголосила про початок виборчого процесу до райрад Києва з 6 лютого

Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідне рішення комісія ухвалила, розглянувши рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року "Про управління районами міста Києва".

Зазначається, що цим рішенням Київська міська рада, зокрема, встановила, що управління районами у столиці здійснюється районними у місті Києві радами, утворила Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську районні у місті Києві ради, визначила обсяг і межі повноважень районних у місті Києві рад та призначила перші вибори депутатів таких рад на 27 березня 2016 р.

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Нагадаємо, що райради у столиці України місті Києві було ліквідовано в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2016 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 10 об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.