Один з підозрюваних в обстрілі таксі у Києві заарештований

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, в даний час один із зловмисників затриманий, йому повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також встановлено особу ще одного фігуранта кримінальної провадження. Йому заочно повідомлено про підозру у тому ж злочині. Крім того, судом задоволено клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Слідчо-оперативні заходи з встановлення місцезнаходження зловмисника тривають.

Як повідомлялося, в ніч на 21 грудня неподалік від торгового центру в Оболонському районі невідомі особи з автомобіля BMW обстріляли таксі марки Volvo. В результаті один з пасажирів Volvo отримав смертельну травму, а його товариш - важке поранення.