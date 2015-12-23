У Києві на хабарі погорів працівник Нацполіції
20:37, 23 грудня 2015Київ
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У Києві на хабарі у сумі 17,5 тис. грн затримано працівника Національної поліції.
У Києві на хабарі у сумі 17,5 тис. грн затримано працівника Нацполіції / 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що оперуповноважений Департаменту захисту економіки Головного управління Нацполіції України в місті Києві вимагав хабара за прикриття незаконної діяльності підприємства, що здійснює операції з іноземною валютою.
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Правоохоронця затримано під час одержання від посередника частини неправомірної вигоди у сумі 17,5 тис. гривень. До цього задокументовано одержання поліцейським ще 1 тис. доларів хабара.
Співробітник Національної поліції затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
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