У Києві на хабарі погорів працівник Нацполіції

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що оперуповноважений Департаменту захисту економіки Головного управління Нацполіції України в місті Києві вимагав хабара за прикриття незаконної діяльності підприємства, що здійснює операції з іноземною валютою.

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Правоохоронця затримано під час одержання від посередника частини неправомірної вигоди у сумі 17,5 тис. гривень. До цього задокументовано одержання поліцейським ще 1 тис. доларів хабара.

Співробітник Національної поліції затриманий в порядку ст. 208 КПК України.