Кличко пообіцяв реалізувати проект спорудження музею пам'яті жертв Бабиного Яру у Києві

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час робочої наради за участю представників єврейської громади щодо підготовки та проведення заходів, приурочених до зазначеної трагедії.

«Наступного року виповнюється 75 років трагедії Бабиного Яру. Проте досі не було зроблено нічого, щоб створити меморіал та увічнити пам’ять про загиблих. Щоб у майбутньому не сталося такої ж трагедії, ми повинні передати наступним поколінням пам’ять про помилки людства, які не повинні повторюватися. Я вважаю, моя місія як мера столиці – реалізувати проект будівництва меморіалу пам’яті жертв Бабиного Яру», – наголосив Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що обговорення концепції та зведення меморіального музею має проводитися із залученням експертів і використанням світового досвіду. Віталій Кличко запропонував запросити до кураторства у проекті керівництво меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі.

У ході зустрічі керуючий директор Фонду пам’яті «Бабин Яр» Яна Баринова розповіла про перебіг підготовки проекту. Згідно з цим проектом, планується створити меморіал, в якому буде організована експозиція загальною площею у 5 тис. кв. м, а також працюватиме дослідницький інститут. До будівництва планується залучити меценатів.

Наступного року в Києві відбудуться заходи, приурочені до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру. Місто готується провести жалобні заходи на території меморіального заповідника, вшанування Праведників Бабиного Яру, провести тематичні виставки та лекції, уроки для школярів, упорядкувати пам’ятні знаки та місця поховань.