Активісти разом з УКРОПом вимагають від ГПУ запобігти розбазарюванню землі на Оболоні

Тут пенсіонери зберігали свої старі човни, які використовувалися як додаткове джерело виживання – для риболовлі. Крім того, суд не дозволив громадським організаціям, які відстоювали права мешканців Оболонського району Києва, брати участь у засіданні.

Про це повідомив голова Оболонської районної організації «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Олександр Мартиненко.

Політик розповів, що у 2008 році Київрада уклала договір з ТОВ «Архітектурно-будівельний альянс» про передачу 16 га землі по вул. Прирічній для будівництва готельного, розважального та культурного комплексу. Рішення викликало обурення місцевих мешканців, оскільки ця ділянка є зеленою зоною на березі Дніпра та двох дніпровських заток, де полюбляють відпочивати кияни. Крім того, саме тут діє стоянка для маломірних човнів.

«Стоянкою користуються малозабезпечені громадяни, а серед власників човнів – чимало ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пенсіонерів, ветеранів праці. Це одна з небагатьох стоянок із доступними для них цінами», – розповів «укропівець» Мартиненко. За його словами, це близько 800 власників маломірних човнів, а разом із членами їхніх родин – понад 3 000 осіб. Загалом зацікавлених у збереженні цієї зеленої зони громадян значно більше, адже зеленими територіями Оболоні користуються й інші мешканці нашого міста. Отже, своїм рішенням суддя А. М. Селівон «просто дав ляпаса усій громаді міста Києва та Київській міській раді».

«Показовим є той факт, що рішення суду на сайті держреєстру судових рішень з'явилося лише тоді, коли збіг термін його оскарження. Більше того, своїм рішенням колегія під головуванням судді А. М. Селівона фактично заборонила Київській міській раді в майбутньому переглядати будь-які незаконно ухвалені рішення», – підкреслив Олександр Мартиненко.

Також політик зауважив, що, враховуючи соціальну напругу, в березні 2015 року Київрада була змушена розірвати договір із зазначеною будівельною компанією про надання земельної ділянки, внаслідок чого столичні депутати ухвалили рішення створити на цьому місці парк.

Через розірвання договору виникла суперечка між Київрадою та ТОВ «Архітектурно-будівельний альянс», керівництво якого подало позовну заяву до Господарського суду Києва. Під час розгляду справи суддя Селівон відхилив клопотання про залучення до участі у процесі ГО «Спілка власників маломірних човнів Оболонського району м. Києва «РОП-6» та ГО «Рішучі громадяни».

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Як аргумент суддя використав той факт, що активісти не надали необхідні докази, які підтверджують вплив рішення суду на їхні права. «Фактично, суддя знехтував Конституцією України, порушивши наше право на участь у місцевому самоврядуванні», – переконаний Олександр Мартиненко.

2 грудня 2015 року Господарський суд поновив договір із ТОВ «Архітектурно-будівельний альянс» попри те, що забудова цієї території суперечить чинному законодавству.

«Ми домагатимемося покарання судді та перегляду справи. Три судді на чолі з А. М. Селівоном не можуть замінити собою обрану громадою міста раду, яка у цьому випадку діяла в інтересах своїх виборців. Наразі ми підготували матеріал для звернення до Генеральної прокуратури України із вимогою відкрити щодо цих суддів кримінальне провадження за фактом винесення завідомо неправосудного рішення», – наголосив Олександр Мартиненко.