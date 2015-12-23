Київ увійшов до п’ятірки міст світу, де проїзд у метро можна оплатити безконтактною карткою MasterCard

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, усі 52 станції київського метрополітену тепер приймають безконтактні платежі за допомогою передової технології безконтактної оплати MasterCard.

«Сьогодні комунальне підприємство «Київський метрополітен» у партнерстві з компанією MasterCard та АТ «Ощадбанк» офіційно оголосили про запуск прийому безконтактних розрахунків на 73 турнікетах усіх 52 станцій метро», - йдеться повідомленні.,

Щоб оплатити проїзд безконтактно, потрібно просто піднести до турнікета безконтактну платіжну картку MasterCard, з якої автоматично зніметься сума, яка дорівнює вартості поїздки. Це значно заощаджує час та зменшує черги, пояснюють в мерії.

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В КМДА наголосили, що Київ розпочав впроваджувати таку інновацію ще у червні.

«Сьогодні, за 6 місяців після запуску в київському метрополітені, ця технологія здобула неабияку популярність: щодня понад 7 тисяч пасажирів оплачують проїзд безконтактними банківськими картками MasterCard і платіжними пристроями», - зазначається в повідомленні.

«Оплата безконтактною карткою або за допомогою платіжного пристрою завдяки безпеці, швидкості та зручності вже стала світовим трендом. На сьогодні у 72 країнах світу такі платежі приймають 4 млн торгових точок», - повідомив керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

В КМДА також нагадали, що безконтактною карткою MasterCard також можна оплатити проїзд у столичному фунікулері та швидкісному трамваї, які були обладнані цього року терміналами «Ощадбанку» для безконтактних розрахунків.

Крім того, пасажири мають можливість сплатити за проїзд банківською платіжною карткою з технологією безконтактних оплат MasterCard, емітованою будь-яким банком світу. Це значно підвищить комфорт користування метро не тільки киянам, але й іноземним туристам та гостям міста, додали в мерії.

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За даними «Ощадбанку», що забезпечує еквайрингове обслуговування цього проекту, з моменту появи перших турнікетів у київській підземці на безконтактних терміналах розрахувались платіжними картками туристи з 30 країн світу.

Зазначається, що прийом безконтактних платіжних карток забезпечує «Ощадбанк». Проект реалізовано за технічної підтримки компанії АТ «Банкомзв’язок» та консорціуму «АСТЕК».