У Києві родини бійців АТО звільнили від податку на житло

Як повідомляє прес-служба Київради, відповідна норма передбачена прийнятим на сьогоднішньому засіданні міськради бюджетом столиці на наступний рік.

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У бюджеті міста, серед іншого, визначено порядок оподаткування житлового та нежитлового нерухомого майна. Відповідно до документу, оподаткуванню не підлягає квартира/житловий будинок, що належить учаснику АТО та членам сімей загиблих учасників АТО на праві власності, але не більше одного об’єкта; квартира/житловий будинок, що належить члену сім’ї Героїв Небесної сотні на праві власності, але не більше одного об’єкта, та квартира, що належить інваліду, але не більше одного об’єкту.

Крім того, відповідно до прийнятого рішення, пільга багатодітним сім’ям передбачає додатково 20 кв. м неоподаткованої площі на кожну дитину в родині, але якщо це четверта і більше дитина.

Також до норми у 60 кв. м додається 20 кв. м неоподаткованої площі для інвалідів, але розповсюджена пільгова норма лише не більш ніж на один об’єкт права власності.

Як зазначається в повідомленні, у 2016 році, починаючи з травня, українці платитимуть податок на нерухомість за 2015 рік. Не підлягають оподаткуванню квартири площею до 60 кв. м, будинки до 120 кв. м і різні типи об'єктів житлової нерухомості до 180 кв. м.

За інформацією фіскальної служби міста, у 2015 році до оподаткування задекларовано 24 тис. 477 об’єкта нерухомості, в т.ч. 9 тис. 827 об’єктів по фізособах та 14 тис. 650 об’єктів по юрособах. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

У Київраді також інформують, що в бюджеті міста передбачено комплекс заходів щодо посилення соціального захисту киян-учасників АТО, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) учасників АТО. Зокрема, надання матеріальної щорічної одноразової допомоги, покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на дороговартісне лікування, на поховання. Передбачено також забезпечення проїзними квитками учасників АТО, які не отримали статус "учасник бойових дій", надання комплексної соціально-психологічної допомоги, оздоровлення дітей учасників АТО віком до 7 років.

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Прогнозована кількість киян-учасників АТО, які будуть охоплені цими заходами, становить понад 20 тисяч осіб.

Як повідомлялося, з 1 січня 2015 року в Україні запроваджено оподаткування житлової та нежитлової нерухомості, місцевим органам влади делеговані повноваження щодо встановлення відсоткової ставки податку. Так, ставка податку за 1 кв. м загальної площі об'єктів житлової та нежитлової нерухомості для фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі, що не перевищує 2% мінімальної заробітної плати на рік.

Максимальна ставка передбачена в 2% від мінімальної зарплати. Ставку місцеві ради мають право зменшувати, пільгу - збільшувати (але не більше ніж у п'ять разів) щороку. Київська міськрада при затвердженні бюджету столиці на 2015 рік ввела податок на нерухомість у розмірі 1% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад неоподатковуваної площі - 60 кв. м для квартир і 120 кв. м для будинків.