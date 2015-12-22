Київрада затвердила бюджет столиці на 2016 рік

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 76 з 111 присутніх у залі депутатів.

За словами голови комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, нинішній обсяг бюджету – 27 млрд грн – це на 5 млрд більше, ніж бюджет столиці поточного року.

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Він повідомив, що впродовж тижня Бюджетна комісія доопрацювувала проект бюджету і знайшла можливість додатково залучити 650 млн грн, з яких 125 млн грн залишились у загальному фонді, а 525 млн грн було передано до спеціального фонду.

"Тобто більше 500 млн грн ми змогли додати на програму соціально-економічного розвитку, яка зараз становить 2 млрд 25 млн грн. Якщо порівняти з 2015 роком, тоді на момент прийняття бюджету програма становила 1,8 млрд грн", - сказав Странніков.

Загальний фонд бюджету міста на наступний рік становить близько 16 млрд грн, спеціальний – 1,5 млрд грн. Обсяг міжбюджетних трансфертів з урахуванням субвенції держбюджету очікується в сумі 9,7 млрд грн. У тому числі освітня субвенція - 2,1 млрд грн, медична субвенція - 3,032 млрд грн, субвенція на підготовку кадрів - 292,245 млн грн, субвенція на виплату допомоги окремим категоріям пільговиків - 2,288 млрд грн, на надання пільг та оплату житлових субсидій населенню – 1,668 млрд грн, на надання пільг з послуг зв’язку – 269,441 млн грн.

Загальний обсяг фінансування галузі “Освіта” планується на рівні 6,363 млрд грн, “Охорона здоров'я” - 5,0382 млрд грн, “Соціальний захист” - 5,029 млрд грн.

По структурі доходів загального фонду бюджету Странніков уточнив, що серед основних наповнень близько 8 млрд грн від ПДФО; 2,8 млрд грн – плата за землю; від частки податку на прибуток підприємств, що передається місту, – 1,4 млрд грн; надходжень від єдиного податку – 1,9 млрд грн.

Голова бюджетної комісії також зазначив, що досі залишається проблема невизначеності з держбюджетом і позицією уряду та Верховної Ради щодо Києва. "Ми все ж таки сподіваємось, що дискримінаційні норми, які були закладені у проект Податкового і Бюджетного кодексів по відношенню до Києва, не будуть ухвалені Верховною Радою", - зазначив Странніков, додавши, що йдеться, зокрема про розподіл доходів від ПДФО та про єдиний податок.

Київрада визначила, що профіцит бюджету становитиме 1,5 млрд грн, при цьому профіцит загального фонду бюджету Києва затверджений на рівні 3,6 млрд грн. Водночас дефіцит спеціального фонду міського бюджету закладений в сумі 2,1 млрд. грн.

Визначено, що оборотний касовий залишок коштів бюджету Києва складає 20 млн грн. Затверджений резервний фонд бюджету Києва на 2016 рік - в сумі 70 млн грн.

Граничний розмір місцевого боргу столиці на грудень 2016 р становитиме 6,2 млрд грн.

На обслуговування боргу в бюджеті-2016 закладено 1,111 млрд грн.

Київрада передбачила в бюджеті на виконання міських цільових програм кошти в сумі 615 млн грн. Також передбачено кошти на вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців в розмірі 85,846 млн грн (із розрахунку – 715 тис. грн на депутата).

Як запевнив Странніков під час доповіді в сесійній залі, бюджет міста «враховує» видатки на муніципальні виплати, так звані надбавки вчителям та медикам. Загалом це 940 млн грн (480 млн грн – освітянам і 460 млн грн – медикам).

Крім того, за його словами, збережено фінансування безкоштовного харчування школярів 1-4-х класів та пільгових категорій. «Залишається все так само, як було у цьому році. Нічого не змінилось», - запевнив голова бюджетної комісії.

Як повідомляв УНІАН, бюджет і програма соцекономрозвитку Києва на 2016 рік були прийняті Київрадою до розгляду 3 грудня.

Проект бюджету поданий був у першому варіанті з доходами 26 млрд 495 млн 798,1 тис. грн, видатками - 24 млрд 997 млн 298,1 тис. грн.

21 грудня сайт Київради оприлюднив доопрацьований варіант проекту головного кошторису столиці на наступний рік. В цьому проекті бюджету відповідні цифри було збільшено - доходи на 650 млн та видатки на 640 млн грн.