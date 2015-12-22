Brouche Ladies Lounge : нова концепція краси українських жінок

Нещодавно в центрі Києва відкрився перший в Україні жіночий б'юті-центр Brouche Ladies Lounge . Це новий формат центру краси, який не має аналогів на українському ринку і створений виключно для жінок.

Французький бренд пропонує українським жінкам комплексний підхід у догляді за своєю зовнішністю, який дозволить максимально розкрити природну красу, поліпшити самопочуття, розслабитися і відпочити.

Тут все продумано до дрібниць, щоб надити можливість представницям прекрасної статі відволіктися від щоденних турбот і повністю насолодитися своєю жіночністю. Особлива атмосфера лаунжу дозволяє повністю розслабитися, насолоджуючись комфортом і високим рівнем професійного сервісу з використанням ексклюзивної продукції на основі цілющих мінералів Мертвого моря.

Brouche Ladies Lounge пропонує повний спектр косметичних процедур для обличчя та тіла, а також процедури для волосся. У спеціальному меню Brouche для Вас ексклюзивні комплекси послуг, які допоможуть не тільки вдосконалить вашу зовнішність, але і змінить внутрішній стан - перенесе зі звичайних буднів у світ краси і задоволення. Такий підхід дозволить також заощадити ваш час і гроші.

Фахівці Brouche Ladies Lounge мають великий досвід роботи в даній галузі. Кожен з них пройшов спеціальне навчання і отримав міжнародний сертифікат. Всі послуги проводяться за допомогою натуральних косметичних засобів сегмента люкс, які виробляються в Йорданії за спеціальним замовленням, виключно для Brouche.

Напередодні новорічних свят Brouche Ladies Lounge підготував справжній сюрприз для українських жінок - спеціальна пропозиція Різдво Follie - комплекс послуг за спеціальною ціною. Новорічний пакет включає: авторські методики по догляду за обличчям та тілом (90 хвилин) + манікюр, педикюр, укладку і макіяж. І все це за ціною 2500 гривень. Крім цього, Ви отримуєте 25% знижки на наступний візит.

Пам'ятайте, що краса і здоров'я - це не розкіш. Це стиль життя!

Довідка про компанію

Brouche Ladies Lounge - концепція компанії CENEW SARL (Франція). Це франчайзингова модель для малого та середнього бізнесу з надання косметичних послуг виключно для жінок. Протягом наступних 3-х років компанія планує відкрити більше 10 закладів подібного формату в самих великих містах України.

Контактна інформація:

вул. Артема, 25

тел. +380 44 272 45 25, +380 44 272 45 40,

+380 95 595 58 05, +380 68 957 19 00

info@brouchell.com

www.facebook.com/brouche.ladies.lounge

www.brouchell.com