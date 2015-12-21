Нічна стрілянина на Оболоні: міліція розслідує справу як умисне вбивство, винні можуть отримати довічне ув'язнення

Про це на брифінгу журналістам повідомив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко, передає кореспондент УНІАН.

«Пізно вночі в одному з ресторанів на вулиці Луговій сталася конфліктна ситуація між двома компаніями напідпитку. Після словесної перепалки та рукоприкладства конфліктуючі сторони розійшлися. Але після цього автомобіль, в якому їхали потерпілі, наздогнав «БМВ», з якого було відкрито вогонь по авто потерпілих. В результаті один з пасажирів загинув, а інший був тяжко поранений», - зазначив він.

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За словами Геращенка, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 (Вбивство з обтяжуючими обставинами).

Також він додав, що винні в цьому вбивстві можуть отримати довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі на Оболоні сталася стрілянина, внаслідок якої одна особа загинула, одна отримала поранення.

За словами прес-секретаря ГУ Національної поліції в місті Києві Оксани Блищик, конфлікт почався в ресторані на Оболоні, а продовжився обстрілом автомобіля таксі, в якому перебувала одна із конфліктуючих сторін.

В результаті один із пасажирів 1977 року народження загинув на місці, а інший 1970 року народження з вогнепальним пораненням руки доставлений до лікарні.

Нападники з місця злочину втекли.