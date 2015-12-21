ДТП з авто екс-мера Омельченка: поліція встановила особу збитої жінки

Жінка 84-го року народження приїхала до столиці зі Львівщини. Її батьки померли. У Києві постраждала проживала зі своєю донькою, повідомили ТСН у поліції.

Особу жінки не вдалось встановити одразу, оскільки з місця події її забирали без тями, фактично у стані коми.

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Як повідомляв УНІАН, автомобіль колишнього міського голови Києва та чинного депутата Київської міськради Олександра Омельченка збив жінку на нерегульованому пішохідному переході і зник з місця події.

Про це повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в місті Києві Оксана Блищик.

«20 грудня близько 16.00 автомобіль «Volvo», який належить Омельченку (колишньому меру Києва та чинному депутату Київської міської ради - УНІАН), збив на нерегульованому пішохідному переході жінку, вік якої приблизно 45 років», - заявила речниця.

«З місця пригоди водій зник, не надавши потерпілій медичної допомоги і не викликавши на місце події правоохоронців. Але згодом повернувся. За кермом транспортного засобу перебував киянин 1954 року народження. Чоловік каже, що на момент вчинення автопригоди саме він перебував за кермом, а залишив місце подій, тому що йому стало зле», - зазначила Блищик.