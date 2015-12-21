У поліції розповіли подробиці нічної стрілянини на Оболоні

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Блищик.

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«Близько 2.00 конфлікт почався в ресторані на Оболоні, там відпочивала компанія. В заклад зайшли двоє чоловіків, між ними і цією компанією виник конфлікт. Це була словесна сварка, яка швидко себе вичерпала. Згодом ці двоє чоловіків вийшли», - зазначила речниця.

За словами Оксани Блищик, компанія вирішила їхати додому, вони викликали таксі, сіли в авто, і дорогою їх наздогнав «BMW x5» сірого кольору, звідки пролунало кілька пострілів.

«Це, можливо, був мисливський обріз. Ми ще не знаємо, з чого стріляли, це вже наші балісти можуть сказати», - зауважила вона.

«В результаті один із пасажирів 1977 року народження загинув на місці, а його товариш 1970 року народження отримав вогнепальне поранення руки, і його доставили до лікарні», - заявила речниця столичного главку.

За словами лікарів, йому надана необхідна медична допомога, його стан задовільний і його життю нічого не загрожує.

«Порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу, і в рамках цього провадження ми проводимо низку оперативно-розшукових заходів, аби встановити нападників та притягнути їх до відповідальності», - додала Оксана Блищик.