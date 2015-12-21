У новорічну ніч столична підземка працюватиме на три години довше

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

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Зазначається, що такі заходи будуть вжиті у рамках святкування загальноміських новорічних та різдвяних заходів з метою належного перевезення пасажирів.