У новорічну ніч столична підземка працюватиме на три години довше
09:29, 21 грудня 2015Київ
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У ніч з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року та з 6 на 7 січня 2016 року робота столичного метрополітену буде подовжена на три години.
Київський метрополітен / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
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Зазначається, що такі заходи будуть вжиті у рамках святкування загальноміських новорічних та різдвяних заходів з метою належного перевезення пасажирів.
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