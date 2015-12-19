У Києві відкрили головну ялинку країни (фото, відео)

На Софійській площі у Києві запалили вогні на головній ялинці України.

У запаленні вогнів взяв участь Київський міський голова Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

Він привітав киян і гостей міста з Днем Святого Миколая і майбутніми новорічними святами.

Кличко додав, минулого року головна ялинка України вперше за останніх 60 років повернулася на Софійську площу, і цю традицію столична влада зберігає.

"Цьогорічна ялинка ще вища і ще гарніша, ніж була минулого року. А наше Різдвяне містечко – ще більше і різноманітніше. Ми його розповсюдили і на Михайлівську площу", - додав столичний голова.

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У прес-службі нагадали, що, крім свята на Софійській та Михайлівській площах, кияни і гості столиці можуть відвідати відкритий майданчик розваг "Зимова країна" у столичному «Експоцентрі України». А на Поштовій площі триватиме фестиваль "Європейська зима", де всі матимуть нагоду ознайомитися з традиціями новорічних і різдвяних святкувань різних країн Європи.

Участь в запаленні вогнів на головній ялинці України взяли Святий Миколай та дружина президента Марина Порошенко.