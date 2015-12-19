Чоловік, який розстрілював київські ліхтарі, користувався підробним прокурорським посвідченням - ГПУ

Генеральна прокуратура спростовує інформацію про те, що чоловік, якого затримали за стрілянину по ліхтарям на проспекті Лобановського (Червонозоряному) в Києві, є прокурором.

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Про це заявив помічник генерального прокурора Владислав Куценко, пише "112 Україна".

"Я відразу хочу повідомити, що Генеральна прокуратура спростовує інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що затриманий, а саме Рябінін Петро Валерійович, є прокурором Генеральної прокуратури України. Крім того, повідомляємо, що, згідно з базою персональних даних департаменту кадрової роботи ГПУ, вказаний громадянин не є і ніколи не був співробітником ГПУ, ані прокурором будь-якого іншого органу прокуратури. Що стосується посвідчення, яке було у нього вилучено, то повідомляємо, що департамент кадрової роботи зазначене посвідчення ніколи не виготовляв і нікому не видавав. Є підстави стверджувати, що людина використовував підроблене посвідчення", – сказав Куценко.

Він зазначив, що поки невідомо, з чого стріляв затриманий.

Нагадаємо, сьогодні у Києві затримали чоловіка, який стріляв по ліхтарях на проспекті Лобановського, повідомлялося, що у нього при собі було посвідчення співробітника ГПУ.